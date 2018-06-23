Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23.06 — напевно найбільш невезучий мультиплікаційний герой – це Кенні Маккормік із "South park", у кожній серії він вмирає. В Росії є свій Кенні, усе не так фатально, але де би він не з’являвся, трапляється біда. Олексій Навальний після місяця за ґратами під час трансляції матчу Німеччина – Мексика прорвався на "Пєрвий" канал.

Також у випуску: В Росії триває пенсійна епопея: поки одні протестують проти підвищення пенсійного віку, інші захищають. Цензура обрізала крила Василію Уткіну. В Росії на одного ворога стало більше: Вахтанг Кікабідзе ненавидить герб Радянського Союзу. Порноскандал на Чемпіонаті світу з футболу.