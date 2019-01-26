Вєсті Кремля. Слівкі: Хоббіт Пиня. Як Путін профукав мільярди

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 січня – у Росії придумали геніальну схему, як легко і невимушено розпиляти трильйон державних грошей – за схемою легендарного фільму-трилогії "Володар перстнів". Інвестор-невдаха Путін в черговий раз пролетів з нібито вигідними інвестиціями. Дід Пиня профукав десятки мільярдів доларів народних грошей.

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