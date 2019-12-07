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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто фінансує найбагатшу коханку РФ. Скабеєва переплутала Володимирів

      Вєсті Кремля 381

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 грудня – днями Навальний оприлюднив розслідування, у якому йдеться про те, скільки грошей витрачає головний банкір РФ та "гаманець Путіна" Андрій Костін на свою коханку. Суми там такі, що важко уявити, навіщо це Путіну. Пропагандистка Ольга Скабеєва хотіла взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Але щось пішло не так.

      Також у випуску:

      Путіна не чути.

      Історія одного робота.

      Диктатор став барбером.

      Прихований прем'єр Росії.

      Кремлівський вундеркінд.

      Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
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      26200
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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