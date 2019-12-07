Вєсті Кремля. Слівкі: Хто фінансує найбагатшу коханку РФ. Скабеєва переплутала Володимирів

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 грудня – днями Навальний оприлюднив розслідування, у якому йдеться про те, скільки грошей витрачає головний банкір РФ та "гаманець Путіна" Андрій Костін на свою коханку. Суми там такі, що важко уявити, навіщо це Путіну. Пропагандистка Ольга Скабеєва хотіла взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Але щось пішло не так.

Також у випуску: Путіна не чути. Історія одного робота. Диктатор став барбером. Прихований прем'єр Росії. Кремлівський вундеркінд.