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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня – за теорією змов, вірний соратник Сталіна зробив все, аби той якнайшвидше від'їхав на інший світ. Зважаючи на те, як новий прем'єр Мішустін схожий на Берію, Пиню може чекати така ж доля. Танки бруду не бояться, а у РФ – навіть готові лізти у російську політику. У Держдуму має намір потрапити партія розробника World of Tanks.

      Також у випуску: 

      Танці Путіна з Бушем.

      Жириновський переписує гімн Росії.

      Хвороба Кадирова.

      Маленькі дідові промінчики.

      Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON.

      "Россельхознадзор" знищив 12,5 кілограмів груш.

      Невиліковна Поклонська

      "Няша" здорової людини і курця.

      Що пов'язує Мішустіна і Лепса.

      Будні наддержави.

      Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня 2020:

       

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      18 січня
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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