Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня – за теорією змов, вірний соратник Сталіна зробив все, аби той якнайшвидше від'їхав на інший світ. Зважаючи на те, як новий прем'єр Мішустін схожий на Берію, Пиню може чекати така ж доля. Танки бруду не бояться, а у РФ – навіть готові лізти у російську політику. У Держдуму має намір потрапити партія розробника World of Tanks.
Також у випуску:
Танці Путіна з Бушем.
Жириновський переписує гімн Росії.
Хвороба Кадирова.
Маленькі дідові промінчики.
Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON.
"Россельхознадзор" знищив 12,5 кілограмів груш.
Невиліковна Поклонська
"Няша" здорової людини і курця.
Що пов'язує Мішустіна і Лепса.
Будні наддержави.
Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня 2020:
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