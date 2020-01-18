Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня – за теорією змов, вірний соратник Сталіна зробив все, аби той якнайшвидше від'їхав на інший світ. Зважаючи на те, як новий прем'єр Мішустін схожий на Берію, Пиню може чекати така ж доля. Танки бруду не бояться, а у РФ – навіть готові лізти у російську політику. У Держдуму має намір потрапити партія розробника World of Tanks.

Також у випуску: Танці Путіна з Бушем. Жириновський переписує гімн Росії. Хвороба Кадирова. Маленькі дідові промінчики. Російським "зекам" заборонили замовляти книги на OZON. "Россельхознадзор" знищив 12,5 кілограмів груш. Невиліковна Поклонська "Няша" здорової людини і курця. Що пов'язує Мішустіна і Лепса. Будні наддержави. Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 січня 2020: