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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус

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      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня – Росія – країна дивацтва та протилежностей. Лише там спецагенти можуть видавати себе за сантехніків з дипломатичними паспортами. Ванга, Нострадамус і... Жириновський? "Вєсті Кремля" знайшли ще одного пророка. Саме він відкрив свої чакри і передбачив майбутнє Путіна.

      Також у випуску:

      Архіви не горять.

      Путіна високість.

      Доброзичливці у законі.

      Вечірній Кіріл.

      Заміна для Собчак.

      Сльози крізь сміх.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня 2020 року:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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