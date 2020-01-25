Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня – Росія – країна дивацтва та протилежностей. Лише там спецагенти можуть видавати себе за сантехніків з дипломатичними паспортами. Ванга, Нострадамус і... Жириновський? "Вєсті Кремля" знайшли ще одного пророка. Саме він відкрив свої чакри і передбачив майбутнє Путіна.

Також у випуску: Архіви не горять. Путіна високість. Доброзичливці у законі. Вечірній Кіріл. Заміна для Собчак. Сльози крізь сміх. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня 2020 року: