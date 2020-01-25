Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня – Росія – країна дивацтва та протилежностей. Лише там спецагенти можуть видавати себе за сантехніків з дипломатичними паспортами. Ванга, Нострадамус і... Жириновський? "Вєсті Кремля" знайшли ще одного пророка. Саме він відкрив свої чакри і передбачив майбутнє Путіна.
Також у випуску:
Архіви не горять.
Путіна високість.
Доброзичливці у законі.
Вечірній Кіріл.
Заміна для Собчак.
Сльози крізь сміх.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 25 січня 2020 року:
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