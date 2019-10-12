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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце

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      Вєсті Кремля. Слівкі
      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня – чеченського лідера Рамзана Кадирова отруїли напередодні його ж дня народження. Важко сказати, кому він найбільше перейшов дорогу. Та все ж, кілька припущень є. На околицях киргизького Бішкеку встановили пам'ятник Володимиру Путіну. І не будь-де, а на почесному місці – біля вбиральні.

      Також у випуску: 

      "Горбатий" день народження.

      Помста Госдуми.

      Грішок за плечима Навального.

      Чортова дюжина Путіна.

      Пиня слідкує згори.

      Затягнуло голубизною.

      Російській армії не щастить.

      В РФ заборонили Хелловін.

      Путін взявся за спорт.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров Чечня Киргизстан
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