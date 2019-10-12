Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня – чеченського лідера Рамзана Кадирова отруїли напередодні його ж дня народження. Важко сказати, кому він найбільше перейшов дорогу. Та все ж, кілька припущень є. На околицях киргизького Бішкеку встановили пам'ятник Володимиру Путіну. І не будь-де, а на почесному місці – біля вбиральні.
Також у випуску:
"Горбатий" день народження.
Помста Госдуми.
Грішок за плечима Навального.
Чортова дюжина Путіна.
Пиня слідкує згори.
Затягнуло голубизною.
Російській армії не щастить.
В РФ заборонили Хелловін.
Путін взявся за спорт.
Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня 2019:
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