Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня – чеченського лідера Рамзана Кадирова отруїли напередодні його ж дня народження. Важко сказати, кому він найбільше перейшов дорогу. Та все ж, кілька припущень є. На околицях киргизького Бішкеку встановили пам'ятник Володимиру Путіну. І не будь-де, а на почесному місці – біля вбиральні.

Також у випуску: "Горбатий" день народження. Помста Госдуми. Грішок за плечима Навального. Чортова дюжина Путіна. Пиня слідкує згори. Затягнуло голубизною. Російській армії не щастить. В РФ заборонили Хелловін. Путін взявся за спорт. Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 жовтня 2019: