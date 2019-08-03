Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 серпня – днями у Росії пройшов "фестиваль добра, людяності та ввічливості", але у ньому не брав участь головний опозиціонер Путіна Навальний. Все тому, що його напередодні затримали за несанкціоновану ранкову пробіжку. У кожного диктатора має бути своя статуя. Але який диктатор такий і пам'ятник. У Лукашенка, наприклад, залізний.

Також у випуску: Путін шукає дно. Уроки математики для російських депутатів. Картинки для Путіна. Погорить і перестане. Магічний суперник Путіна. Дивіться відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 серпня 2019: