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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка

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      Вєсті Кремля. Слівкі
      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 серпня – днями у Росії пройшов "фестиваль добра, людяності та ввічливості", але у ньому не брав участь головний опозиціонер Путіна Навальний. Все тому, що його напередодні затримали за несанкціоновану ранкову пробіжку. У кожного диктатора має бути своя статуя. Але який диктатор такий і пам'ятник. У Лукашенка, наприклад, залізний.

      Також у випуску:

      Путін шукає дно.

      Уроки математики для російських депутатів.

      Картинки для Путіна.

      Погорить і перестане.

      Магічний суперник Путіна.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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