Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 липня – канадський прем'єр Джастін Трюдо сів у крісло Володимира Путіна на саміті G20. Тепер всі задумались, що ж може означати такий жест політика. Володимир Путін хотів здивувати Папу Римського "великим русским кинематографом" і подарував фільм "Гріх".
Також у випуску:
Шоколадка для Пині.
Фантастичні царі Росії.
Міністерство сміттєоборони.
Потьомківська аврора.
Лебединий реп автопрому.
Джерело: 24 канал
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