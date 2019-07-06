Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 липня – канадський прем'єр Джастін Трюдо сів у крісло Володимира Путіна на саміті G20. Тепер всі задумались, що ж може означати такий жест політика. Володимир Путін хотів здивувати Папу Римського "великим русским кинематографом" і подарував фільм "Гріх".

Також у випуску: Шоколадка для Пині. Фантастичні царі Росії. Міністерство сміттєоборони. Потьомківська аврора. Лебединий реп автопрому.

Джерело: 24 канал