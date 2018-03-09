Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в "Лужніках"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.03 – після того, як Ксенія Собчак вирішила стати кандидатом в президенти їй не позаздриш: друзі відвернулись, а вороги всіляко намагаються образити. Але на допомогу білявці прийшов комуніст Грудінін. Як виявилося, справжній бал "мракобєсія" відіграли не на Федеральному зібранні, а в "Лужніках".

Також у випуску: Архітектурна мізантропія Шувалова. Цікава ономастика Міноборони Росії. Музика для Пу. Про "фантистачну" у прямому сенсі слова зброю Росію – Богдан Процишин і "Вєсті Кремля".