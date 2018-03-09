Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в "Лужніках"
Вєсті Кремля 21:44, 9 березня 978 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.03 – після того, як Ксенія Собчак вирішила стати кандидатом в президенти їй не позаздриш: друзі відвернулись, а вороги всіляко намагаються образити. Але на допомогу білявці прийшов комуніст Грудінін. Як виявилося, справжній бал "мракобєсія" відіграли не на Федеральному зібранні, а в "Лужніках".
Також у випуску:
Архітектурна мізантропія Шувалова.
Цікава ономастика Міноборони Росії.
Музика для Пу.
Про "фантистачну" у прямому сенсі слова зброю Росію – Богдан Процишин і "Вєсті Кремля".
Джерело: 24 Канал
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