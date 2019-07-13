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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой

      Вєсті Кремля 28

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 липня – схоже, що Папа Римський цінує Путіна не так сильно, як Патріарх Кіріл або Кадиров. Адже медаль, яку Папа подарував президенту РФ, не така унікальна, як розповідав Рамзан.

      Також у випуску:

      Історики Трамп і Путін.

      Італійці шукають скарби у Кремлі.

      Путін поїхав кукухой.

      Росіяни контролюють Донбас з космосу.

      Тракторна Одіссея РФ.

      Очєнь пріятно, Царь!

      Шаман, ізганяющій Путіна.

      РПЦ проти шаурми.

      Лєпс і плєбс.

      Добре, що не Халк!

      blog_ava
      З’явилось відео моменту обстрілу 112 каналу
      сьогодні
      3982
      Теги: Рамзан Кадиров Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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