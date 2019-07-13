Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 липня – схоже, що Папа Римський цінує Путіна не так сильно, як Патріарх Кіріл або Кадиров. Адже медаль, яку Папа подарував президенту РФ, не така унікальна, як розповідав Рамзан.
Також у випуску:
Історики Трамп і Путін.
Італійці шукають скарби у Кремлі.
Путін поїхав кукухой.
Росіяни контролюють Донбас з космосу.
Тракторна Одіссея РФ.
Очєнь пріятно, Царь!
Шаман, ізганяющій Путіна.
РПЦ проти шаурми.
Лєпс і плєбс.
Добре, що не Халк!
Джерело: 24 канал
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