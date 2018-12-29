Вєсті Кремля. Слівкі: Кінець Кадирова. Поклонська на свині

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 грудня – Рамзан Кадиров вирішив закінчити політичну кар'єру. Років за 50 і ногами вперед. Актуальний посил з нагоди Нового Року: Наталія Поклонська на свині.

Також у випуску: Третина росіян упевнені, що у 2019 році Путін почне війну із сусідньою країною. Нефертіті російського зомбоящика Катерина Андреєва дала відверте інтерв'ю BBC. Новий формат російської пропаганди: чемпіон із навішування локшини.