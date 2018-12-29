Вєсті Кремля. Слівкі: Кінець Кадирова. Поклонська на свині
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 грудня – Рамзан Кадиров вирішив закінчити політичну кар'єру. Років за 50 і ногами вперед. Актуальний посил з нагоди Нового Року: Наталія Поклонська на свині.
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Джерело: 24 канал
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