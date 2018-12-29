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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Кінець Кадирова. Поклонська на свині

      Вєсті Кремля 64

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 грудня – Рамзан Кадиров вирішив закінчити політичну кар'єру. Років за 50 і ногами вперед. Актуальний посил з нагоди Нового Року: Наталія Поклонська на свині.

      Також у випуску:

      Третина росіян упевнені, що у 2019 році Путін почне війну із сусідньою країною.

      Нефертіті російського зомбоящика Катерина Андреєва дала відверте інтерв'ю BBC.

      Новий формат російської пропаганди: чемпіон із навішування локшини.

       

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Рамзан Кадиров Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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