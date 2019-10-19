Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 жовтня – Кірілл знову захотів кинути пастві якусь ідейку, аби не бушували, і вигадав нову одинадцяту заповідь про те, що любералізм – це гріх. Планування бюджету – складна річ. Копійка до копійки. І дуже дивно виглядає, коли влада держави виділяє 125 мільйонів доларів на продукт переробки життєдіяльності людини.
Також у випуску:
Трамп знову налажав з історією.
Путін Аравійський.
Кінь Кім Чен Ина.
Поклонська в заручниках у Ердогана.
Іспанський сором Навального.
Захарченка вбили пенсіонери?
Шпигун спалився.
Дума під кайфом.
Впливова куниця РФ.
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