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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но

      Вєсті Кремля 38

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 жовтня – Кірілл знову захотів кинути пастві якусь ідейку, аби не бушували, і вигадав нову одинадцяту заповідь про те, що любералізм – це гріх. Планування бюджету – складна річ. Копійка до копійки. І дуже дивно виглядає, коли влада держави виділяє 125 мільйонів доларів на продукт переробки життєдіяльності людини.

      Також у випуску:

      Трамп знову налажав з історією.

      Путін Аравійський.

      Кінь Кім Чен Ина.

      Поклонська в заручниках у Ердогана.

      Іспанський сором Навального.

      Захарченка вбили пенсіонери?

      Шпигун спалився.

      Дума під кайфом.

      Впливова куниця РФ.

       

       

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Патріарх Кирил Новини Росії
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