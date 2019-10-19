Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 жовтня – Кірілл знову захотів кинути пастві якусь ідейку, аби не бушували, і вигадав нову одинадцяту заповідь про те, що любералізм – це гріх. Планування бюджету – складна річ. Копійка до копійки. І дуже дивно виглядає, коли влада держави виділяє 125 мільйонів доларів на продукт переробки життєдіяльності людини.

Також у випуску: Трамп знову налажав з історією. Путін Аравійський. Кінь Кім Чен Ина. Поклонська в заручниках у Ердогана. Іспанський сором Навального. Захарченка вбили пенсіонери? Шпигун спалився. Дума під кайфом. Впливова куниця РФ.