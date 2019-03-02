Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 березня – шкідлива звичка Кисельова молоти язиком направо й наліво ні до чого доброго не приведе. Можливо, якось випадково бовкне правду й піде прямісінько на дно. Московські попи крадуть хліб у медиків, для лікування у них свої методи: від гепатиту – свята вода, від діабету – прикладатися до мощів, а від грипу – запалити свічку.

Також у випуску: 19 мільйонів на дим. Королівський блазень Жириновський. Армійська фьюжн-кухня. Новітній жанр Шнурова. Спортсмен Хабіб став музичним критиком.