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      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію

      Вєсті Кремля 92 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 березня – шкідлива звичка Кисельова молоти язиком направо й наліво ні до чого доброго не приведе. Можливо, якось випадково бовкне правду й піде прямісінько на дно. Московські попи крадуть хліб у медиків, для лікування у них свої методи: від гепатиту – свята вода, від діабету – прикладатися до мощів, а від грипу – запалити свічку.

      Також у випуску: 

      19 мільйонів на дим.

      Королівський блазень Жириновський.

      Армійська фьюжн-кухня.

      Новітній жанр Шнурова.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля РПЦ
      Джерело: 24 канал
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