Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 2 березня – шкідлива звичка Кисельова молоти язиком направо й наліво ні до чого доброго не приведе. Можливо, якось випадково бовкне правду й піде прямісінько на дно. Московські попи крадуть хліб у медиків, для лікування у них свої методи: від гепатиту – свята вода, від діабету – прикладатися до мощів, а від грипу – запалити свічку.
Також у випуску:
19 мільйонів на дим.
Королівський блазень Жириновський.
Армійська фьюжн-кухня.
Новітній жанр Шнурова.
Спортсмен Хабіб став музичним критиком.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі