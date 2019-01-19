Вєсті Кремля. Слівкі: Скільки заробляє Пиня. Невдачі "Роскосмосу"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 січня – Пиня дуже любить цифри. Просто жити без них не може, тому кожне спілкування з народом починає з них. Але, якщо мова йде про його статки, то в нього різко прогресує амнезія. Про діяльність "Роскосмосу" останнім часом говорять як про покійника – або добре, або нічого. А так як доброго сказати нічого не можуть, то переважно мовчать.
Також у випуску:
15 сантиметрів Путіна.
Губернатор з яйцями.
Джерело: 24 канал
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