Вєсті Кремля. Слівкі: Скільки заробляє Пиня. Невдачі "Роскосмосу"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 січня – Пиня дуже любить цифри. Просто жити без них не може, тому кожне спілкування з народом починає з них. Але, якщо мова йде про його статки, то в нього різко прогресує амнезія. Про діяльність "Роскосмосу" останнім часом говорять як про покійника – або добре, або нічого. А так як доброго сказати нічого не можуть, то переважно мовчать.

Також у випуску: 15 сантиметрів Путіна. Губернатор з яйцями.