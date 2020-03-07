Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 березня – в Росіїї розповіли, що запатентували метод заклеювання дірок на космічних кораблях за допомогою серветок і клея. В РФ придумали надавати лікарням "зірки" для того, щоб покращити рівень обслуговування і медицину загалом. Щоправда, схоже, умови залишаться ті самі, а зміняться хіба що назви.

Також у випуску: Коронавірус в Росії. Нова російсько-турецька війна. Росія, піст і соцмережі. В РФ радять їхати в Делі, якщо занадто брудно вдома. Дагестан замість Італії. Перше вибачення Кадирова. Голосувати за оновлену Конституцію по пунктах? Дзуськи. Мусульмани проти конституції РФ Хороший понт – дороже дєнєг. Російський Діснейленд – страшніше не буває. Сталін і коронавірус. Русскій термінатор. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 березня 2020