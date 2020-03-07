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      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу

      -
      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 березня – в Росіїї розповіли, що запатентували метод заклеювання дірок на космічних кораблях за допомогою серветок і клея. В РФ придумали надавати лікарням "зірки" для того, щоб покращити рівень обслуговування і медицину загалом. Щоправда, схоже, умови залишаться ті самі, а зміняться хіба що назви.

      Також у випуску:

      Коронавірус в Росії.

      Нова російсько-турецька війна.

      Росія, піст і соцмережі.

      В РФ радять їхати в Делі, якщо занадто брудно вдома. 

      Дагестан замість Італії.

      Перше вибачення Кадирова.

      Голосувати за оновлену Конституцію по пунктах? Дзуськи.

      Мусульмани проти конституції РФ

      Хороший понт – дороже дєнєг.

      Російський Діснейленд – страшніше не буває.

      Сталін і коронавірус.

      Русскій термінатор.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 березня 2020

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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