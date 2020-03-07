Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 березня – в Росіїї розповіли, що запатентували метод заклеювання дірок на космічних кораблях за допомогою серветок і клея. В РФ придумали надавати лікарням "зірки" для того, щоб покращити рівень обслуговування і медицину загалом. Щоправда, схоже, умови залишаться ті самі, а зміняться хіба що назви.
Також у випуску:
Коронавірус в Росії.
Нова російсько-турецька війна.
Росія, піст і соцмережі.
В РФ радять їхати в Делі, якщо занадто брудно вдома.
Дагестан замість Італії.
Перше вибачення Кадирова.
Голосувати за оновлену Конституцію по пунктах? Дзуськи.
Мусульмани проти конституції РФ
Хороший понт – дороже дєнєг.
Російський Діснейленд – страшніше не буває.
Сталін і коронавірус.
Русскій термінатор.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 7 березня 2020