Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 лютого – нещодавно Трамп вирішив перевірити на міцність Путінські тестикули. Відтак він не лише зламав многохадовачкі щодо Північної Кореї, але й поставив під загрозу стосунки Пині та Кім Чен Іна. Керівник "Газпрому", що керує газовими мільярдами, має справжній палац. А от квартирка в нього маленька, всього лише площею 2000 квадратів.

Також у випуску: На сторожі космосу. Путін-барига. Скрута пенсіонерки Пугачової.