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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"

      Вєсті Кремля 48

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 лютого – нещодавно Трамп вирішив перевірити на міцність Путінські тестикули. Відтак він не лише зламав многохадовачкі щодо Північної Кореї, але й поставив під загрозу стосунки Пині та Кім Чен Іна. Керівник "Газпрому", що керує газовими мільярдами, має справжній палац. А от квартирка в нього маленька, всього лише площею 2000 квадратів.

      Також у випуску:

      На сторожі космосу.

      Путін-барига.

      Скрута пенсіонерки Пугачової.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Газпром
      Джерело: 24 канал
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