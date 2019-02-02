Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 лютого – нещодавно Трамп вирішив перевірити на міцність Путінські тестикули. Відтак він не лише зламав многохадовачкі щодо Північної Кореї, але й поставив під загрозу стосунки Пині та Кім Чен Іна. Керівник "Газпрому", що керує газовими мільярдами, має справжній палац. А от квартирка в нього маленька, всього лише площею 2000 квадратів.
Також у випуску:
На сторожі космосу.
Путін-барига.
Скрута пенсіонерки Пугачової.
Джерело: 24 канал
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