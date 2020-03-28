Вєсті Кремля. Слівкі: Коронавірус в адміністрації Путіна. Пиня самоізолювався

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня – Пєсков підтвердив випадок коронавірусу в адміністрації Путіна. Тим часом Пиня вже встиг покинути Москву, буде боротися з коронавірусом віддалено – із самоізоляції. Хоча можливо не сам, а з Шойгу.

Також у випуску Жовтизна президента. По кому подзвін? РПЦ проти коронавірусу. Коронація Путіна відкладається. Кисельов розгадав поширення інфекції. Стандарти російської журналістики або Інтерв'ю з коронавірус. Мука і молочко для Навального. Гра з вогнем. Діди малювали. Реальні мільярди за уявний сніг. Затемнення Глоби. Дивіться відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня 2020