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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Коронавірус в адміністрації Путіна. Пиня самоізолювався

      -
      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня – Пєсков підтвердив випадок коронавірусу в адміністрації Путіна. Тим часом Пиня вже встиг покинути Москву, буде боротися з коронавірусом віддалено – із самоізоляції. Хоча можливо не сам, а з Шойгу.

      Також у випуску

      Жовтизна президента.

      По кому подзвін? РПЦ проти коронавірусу.

      Коронація Путіна відкладається.

      Кисельов розгадав поширення інфекції.

      Стандарти російської журналістики або Інтерв'ю з коронавірус.

      Мука і молочко для Навального.

      Гра з вогнем. 

      Діди малювали.

      Реальні мільярди за уявний сніг.

      Затемнення Глоби.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня 2020

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Коронавірус COVID-19 Володимир Путін
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