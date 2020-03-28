Вєсті Кремля. Слівкі: Коронавірус в адміністрації Путіна. Пиня самоізолювався
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня – Пєсков підтвердив випадок коронавірусу в адміністрації Путіна. Тим часом Пиня вже встиг покинути Москву, буде боротися з коронавірусом віддалено – із самоізоляції. Хоча можливо не сам, а з Шойгу.
Також у випуску
Жовтизна президента.
По кому подзвін? РПЦ проти коронавірусу.
Коронація Путіна відкладається.
Кисельов розгадав поширення інфекції.
Стандарти російської журналістики або Інтерв'ю з коронавірус.
Мука і молочко для Навального.
Гра з вогнем.
Діди малювали.
Реальні мільярди за уявний сніг.
Затемнення Глоби.
Дивіться відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 березня 2020
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