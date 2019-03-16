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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна

      Вєсті Кремля 129

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 березня – Чеченський блогер засумнівався у Рамзані Кадирові, і тепер стандартними вибаченнями може не обійтися. Спікер парламенту Чечні заявив про кровну помсту блогеру. Путін пожертвував гроші на ікону для головного храму Збройних сил РФ.

      Також у випуску:

      Мамкіни революціонери за вільний інтернет.

      NASA в шоці від "Роскосмосу".

      Велика латвійська стіна з Росією.

      Жарти Кремля. 

      Ліндсі Лохан загнула російським матом.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров
      Джерело: 24 канал
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