Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 березня – Чеченський блогер засумнівався у Рамзані Кадирові, і тепер стандартними вибаченнями може не обійтися. Спікер парламенту Чечні заявив про кровну помсту блогеру. Путін пожертвував гроші на ікону для головного храму Збройних сил РФ.

Також у випуску: Мамкіни революціонери за вільний інтернет. NASA в шоці від "Роскосмосу". Велика латвійська стіна з Росією. Жарти Кремля. Ліндсі Лохан загнула російським матом.