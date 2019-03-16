Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16 березня – Чеченський блогер засумнівався у Рамзані Кадирові, і тепер стандартними вибаченнями може не обійтися. Спікер парламенту Чечні заявив про кровну помсту блогеру. Путін пожертвував гроші на ікону для головного храму Збройних сил РФ.
Також у випуску:
Мамкіни революціонери за вільний інтернет.
NASA в шоці від "Роскосмосу".
Велика латвійська стіна з Росією.
Жарти Кремля.
Ліндсі Лохан загнула російським матом.
Джерело: 24 канал
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