Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
-
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 лютого – Росія повинна сплатити 50 мільярдів доларів акціонерам ЮКОС. Ця сума є приблизно четвертиною багатства Путіна. Однак росіяни лише й думають, де ж взяти гроші. Російські пенсіонери можуть мандрувати – для них тепер діє безкоштовний проїзд. Згадали про дідусів до Дня перемоги.
Також у випуску:
Малишева проти коронавірусу.
Сердечне зізнання Путіна.
Унікальна пропозиція для росіян.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегіясьогодні , 13:55
-
Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсусьогодні , 13:30
-
Пи*дуй на війну, – п'яний чоловік вилаяв поліцейського-ветерана АТО у Нових Санжарах: відеосьогодні , 13:27
Коментарі