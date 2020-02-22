Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 22 лютого – Росія повинна сплатити 50 мільярдів доларів акціонерам ЮКОС. Ця сума є приблизно четвертиною багатства Путіна. Однак росіяни лише й думають, де ж взяти гроші. Російські пенсіонери можуть мандрувати – для них тепер діє безкоштовний проїзд. Згадали про дідусів до Дня перемоги.

Також у випуску: Малишева проти коронавірусу. Сердечне зізнання Путіна. Унікальна пропозиція для росіян.