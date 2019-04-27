Вєсті Кремля. Слівкі: Маріонетка Путіна Навальний. В Росії освятили антисанкційний екскаватор

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 квітня – єдиним доказом тези, що Навальний – путінська маріонетка, є те, що він досі живий. Він безперешкожно випускає свої розслідування, які абсолютно ні до чого не приводять. Бо показує там рівно стільки, скільки дозволяють. В РФ освячують не тільки космічну техніку, а й екскаватор, який боротиметься із санкційними товарами.

Також у випуску: Свобода в РФ – це заборони. Лімузин як у Кім Чен Ина. Лукашенкові стали заміцні братні обійми. Месники врятують світ, але не Росію.

Джерело: 24 канал