Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — усі давно підозрювали, що російський пропагандист Кисельов живе у своєму вигаданому світі, але виявилося, що крім вигаданого, у нього є ще й віртуальний світ. 7 червня Росія зупинилася, мільйони людей прилипли до екранів телевізорів, на яких Путін розповідав, як "на русі жить харашо".

Також у випуску: П'ять хвилин задоволення для Путіна. Телефон ганьби. Відносини Росія-Австрія: попав мимо "вєни" Безруков і Малінін – несподівані персонажі "рокерського" олімпу ЧСФ-2018.

