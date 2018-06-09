Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — усі давно підозрювали, що російський пропагандист Кисельов живе у своєму вигаданому світі, але виявилося, що крім вигаданого, у нього є ще й віртуальний світ. 7 червня Росія зупинилася, мільйони людей прилипли до екранів телевізорів, на яких Путін розповідав, як "на русі жить харашо".
Також у випуску:
П'ять хвилин задоволення для Путіна.
Телефон ганьби.
Відносини Росія-Австрія: попав мимо "вєни"
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Джерело: 24 Канал
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