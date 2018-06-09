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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна

Вєсті Кремля 113 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 09.06 — усі давно підозрювали, що російський пропагандист Кисельов живе у своєму вигаданому світі, але виявилося, що крім вигаданого, у нього є ще й віртуальний світ. 7 червня Росія зупинилася, мільйони людей прилипли до екранів телевізорів, на яких Путін розповідав, як "на русі жить харашо".

Також у випуску:

П'ять хвилин задоволення для Путіна.

Телефон ганьби.

Відносини Росія-Австрія: попав мимо "вєни"

Безруков і Малінін – несподівані персонажі "рокерського" олімпу ЧСФ-2018.
 

Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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