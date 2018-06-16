Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16.06 — китайський імператор Сі Цзіньпінь підібрав собі нового повара. Правда, готує поки що він не дуже, зате як старається. Путін вкотре вирішив побряцати зброєю і показати всьому світові, хто в Криму хазяїн. Так і вийшло, тільки от зброя чомусь не побряцала, а просвистіла.

Також у випуску: Незвичайна скульптура китайських умільців. Гармати замість телескопів. Від гріха подалі: хто з політиків відмовився їхати на Чемпіонат світу до Росії. Жахи Мундіалю. Обський карнавал.