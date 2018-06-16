Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 16.06 — китайський імператор Сі Цзіньпінь підібрав собі нового повара. Правда, готує поки що він не дуже, зате як старається. Путін вкотре вирішив побряцати зброєю і показати всьому світові, хто в Криму хазяїн. Так і вийшло, тільки от зброя чомусь не побряцала, а просвистіла.
Також у випуску:
Незвичайна скульптура китайських умільців.
Гармати замість телескопів.
Від гріха подалі: хто з політиків відмовився їхати на Чемпіонат світу до Росії.
Жахи Мундіалю.
Обський карнавал.
Джерело: 24 канал
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