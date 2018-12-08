Вєсті Кремля. Слівкі. МС Кисельов. "Чесні" російські ЗМІ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 грудня – головний пропагандист Кремля Кисельов відкрив у собі небачені скіли до репотворчості. В Бійську Алтайського краю РФ встановили новорічні ялинку, проте в телевізійному сюжеті вирізали найщирішу відповідь дідуся про те, чи подобається йому таке святкове дерево.

Також у випуску: Казки російських ЗМІ про жахи в Україні. Казуси на саміті G20. Ракетні вороги РФ. Авантюристи-терористи Московії.