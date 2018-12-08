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      Вєсті Кремля. Слівкі. МС Кисельов. "Чесні" російські ЗМІ

      Вєсті Кремля 177

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 грудня – головний пропагандист Кремля Кисельов відкрив у собі небачені скіли до репотворчості. В Бійську Алтайського краю РФ встановили новорічні ялинку, проте в телевізійному сюжеті вирізали найщирішу відповідь дідуся про те, чи подобається йому таке святкове дерево.

      Також у випуску:

      Казки російських ЗМІ про жахи в Україні.

      Казуси на саміті G20.

      Ракетні вороги РФ.

      Авантюристи-терористи Московії.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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