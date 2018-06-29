Вєсті Кремля. Слівкі. Нарколяпаси Лаврову. Найглибша западина Путіна

Вєсті Кремля. Слівкі. Нарколяпаси Лаврову. Найглибша западина ПутінаВєсті Кремля 132 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29.06 — Сергій Лавров не вдовольнився аргентинським кокаїном і претендує на канадську маріхуану, Дієго Марадона може тільки заздрити. Федір Конюхов попросив Путіна допомогти підкорити Маріанську западину, адже той любить опускатися на дно.
Також у випуску:
Салах обмінявся майками з Кадировим.
Альпійське ніщенство Рамзанахматича.
Підняття пенсійного віку "продовжить" життя росіян.
Слєпаков "поняв" послання Кадирова і відразу написав новий хіт.
Джерело: 24 канал
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