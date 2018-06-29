Вєсті Кремля. Слівкі. Нарколяпаси Лаврову. Найглибша западина Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29.06 — Сергій Лавров не вдовольнився аргентинським кокаїном і претендує на канадську маріхуану, Дієго Марадона може тільки заздрити. Федір Конюхов попросив Путіна допомогти підкорити Маріанську западину, адже той любить опускатися на дно.

Також у випуску: Салах обмінявся майками з Кадировим. Альпійське ніщенство Рамзанахматича. Підняття пенсійного віку "продовжить" життя росіян. Слєпаков "поняв" послання Кадирова і відразу написав новий хіт.