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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Навальний намагається обійти Волочкову. Путін визвався допомогти Франції

      Вєсті Кремля 82

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 квітня – захисниця Путіна Анастасія Волочкова вирішила вступитися за Пиню та запропонувала Олексію Навальному зійтися у двобої шпагатами. Росія хоче внести лепту у відновлення легендарного Нотр-Даму. Ініціатива, звичайно, хороша, але небезпечна. Ба більше, весь світ знає як "реставрують" пам'ятки у РФ.

      Також у випуску:

      Чергова космічна крадіжка.

      Роботи наступають.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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