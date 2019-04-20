Вєсті Кремля. Слівкі: Навальний намагається обійти Волочкову. Путін визвався допомогти Франції

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 квітня – захисниця Путіна Анастасія Волочкова вирішила вступитися за Пиню та запропонувала Олексію Навальному зійтися у двобої шпагатами. Росія хоче внести лепту у відновлення легендарного Нотр-Даму. Ініціатива, звичайно, хороша, але небезпечна. Ба більше, весь світ знає як "реставрують" пам'ятки у РФ.

Також у випуску: Чергова космічна крадіжка. Роботи наступають.

Джерело: 24 канал