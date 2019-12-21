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      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія

      Вєсті Кремля 197

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 грудня – Пиня вже почав готуватися до 9 травня. Але з підготовкою все не так гладко. Ба більше, розробники логотипу зробили помилку. Але, чи дійсно це випадковість? Путіна найбільше цікавить історія України. Він постійно переписує її на свій лад. Але переживати не варто, бо у всьому винен ботокс.

      Також у випуску:

      Батьки та діти.

      Недомодернізація.

      Росія – щедра душа.

      Після них тиша.

      Чемпіон чемпіонів.

      Рубай кабель. 

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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