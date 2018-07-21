Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21.07 – відповідати Трампу і його дружині намагаються на всіх зустрічах у різних країнах. І тільки в Росії все по-іншому, на зустріч у Гельсінки Путін прибув сам, без дами серця. На фінальній прес-конференції в Гельсінкі для того, щоб закріпити дружбу Путін подарував Трампу лисого – футбольний м'яч.

Також у випуску:

У Росії версій походження звороту "вішати лапшу на вуха" – багато.

Ракета "Роскосмоса" мало того що не полетіла вниз, вона встановила просто таки нереальний рекорд.

Всі світові лідер знають, що Путін любить запізнюватися, але знайшовся той, хто успішно кинув йому виклик.