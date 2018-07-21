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Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії

Вєсті Кремля 158 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21.07 – відповідати Трампу і його дружині намагаються на всіх зустрічах у різних країнах. І тільки в Росії все по-іншому, на зустріч у Гельсінки Путін прибув сам, без дами серця. На фінальній прес-конференції в Гельсінкі для того, щоб закріпити дружбу Путін подарував Трампу лисого – футбольний м'яч.

Також у випуску:

У Росії версій походження звороту "вішати лапшу на вуха" – багато.

Ракета "Роскосмоса" мало того що не полетіла вниз, вона встановила просто таки нереальний рекорд.

Всі світові лідер знають, що Путін любить запізнюватися, але знайшовся той, хто успішно кинув йому виклик.

 

Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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