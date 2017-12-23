Вєсті Кремля. Слівкі. Нова "патріотична" форма російської збірної. Путін проти Сирії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23.12 – Колись воєводою називали військового командира. Здавалось би, посада для Росії архаїчна, але знайшовся Воєвода, який пам'ятає славні перемоги дідів. Виявилося, що всемогутній Володимир Путін не зміг покласти на лопатки головного терориста світу, а це за нього зробив найлютіший ворог усіє Росії – Дональд Трамп.

Також у випуску: У Пєскова знайшли квартиру за майже два мільйони євро. Собачі експерименти в Росії. На Кадирова зійшло благословення.

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