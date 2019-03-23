Вєсті Кремля.Слівкі: Нова версія Радянського Союзу. Причина невдач "Роскосмосу"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 березня – відставка президента Казахстану стала першим кроком у політичній грі Путіна під назвою "СРСР 2.0". Наступна на черзі – Білорусь, де Лукашенко на повну готується до об'єднання з РФ. У постійних фіаско "Роскосмосу" винні зовсім не тотальна корупція та банальне недбальство. Космічній галузі РФ не дають розвиватися журналісти.
Також у випуску:
Бійцівський клуб Путіна.
Ноу-хау з мощами.
Ціна приєднання Криму.
Хто вчив Путіна української.
Джерело: 24 канал
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