Вєсті Кремля.Слівкі: Нова версія Радянського Союзу. Причина невдач "Роскосмосу"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 березня – відставка президента Казахстану стала першим кроком у політичній грі Путіна під назвою "СРСР 2.0". Наступна на черзі – Білорусь, де Лукашенко на повну готується до об'єднання з РФ. У постійних фіаско "Роскосмосу" винні зовсім не тотальна корупція та банальне недбальство. Космічній галузі РФ не дають розвиватися журналісти.

Також у випуску: Бійцівський клуб Путіна. Ноу-хау з мощами. Ціна приєднання Криму. Хто вчив Путіна української.