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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля.Слівкі: Нова версія Радянського Союзу. Причина невдач "Роскосмосу"

      Вєсті Кремля 84

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 березня – відставка президента Казахстану стала першим кроком у політичній грі Путіна під назвою "СРСР 2.0". Наступна на черзі – Білорусь, де Лукашенко на повну готується до об'єднання з РФ. У постійних фіаско "Роскосмосу" винні зовсім не тотальна корупція та банальне недбальство. Космічній галузі РФ не дають розвиватися журналісти.

      Також у випуску: 

      Бійцівський клуб Путіна.

      Ноу-хау з мощами.

      Ціна приєднання Криму.

      Хто вчив Путіна української.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії СРСР
      Джерело: 24 канал
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