Вєсті Кремля. Слівкі: Освячення роботів в РФ. Російська медицина в руках дружини Черчилля
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 листопада – в Росії запланували модернізувати поліцію. До 2020 року влада постановила розробити роботів для вуличних боїв. Дружина Вінстона Черчилля Климентина в 1945 році привезла в Росію обладнання для лікарень. Минуло століття, а ростовські пацієнти й досі сплять на подарованих лікарняних ліжках.
Також у випуску:
Лукашенко "відцапав" Калінінград.
Дитяча мрія Путіна.
Нокаут від Трампа.
Музичний Олімп Бердимухамедова.
"Няш-мяш" – український агент.
Вікінги проти Лаврова.
Для чого Росії українські унітази?
Уроки любові в Росії.
Релігія лікує від всіх хвороб.
VR-корови наступають.
Ростовська лікарня – іноземний агент.
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