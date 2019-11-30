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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Освячення роботів в РФ. Російська медицина в руках дружини Черчилля

      Вєсті Кремля 63

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 30 листопада – в Росії запланували модернізувати поліцію. До 2020 року влада постановила розробити роботів для вуличних боїв. Дружина Вінстона Черчилля Климентина в 1945 році привезла в Росію обладнання для лікарень. Минуло століття, а ростовські пацієнти й досі сплять на подарованих лікарняних ліжках.

      Також у випуску:

      Лукашенко "відцапав" Калінінград.

      Дитяча мрія Путіна.

      Нокаут від Трампа.

      Музичний Олімп Бердимухамедова.

      "Няш-мяш" – український агент.

      Вікінги проти Лаврова.

      Для чого Росії українські унітази?

      Уроки любові в Росії.

      Релігія лікує від всіх хвороб.

      VR-корови наступають.

      Ростовська лікарня – іноземний агент.

      Зеленський хоче миру з Росією, – Зеркаль
      сьогодні
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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