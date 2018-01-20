Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20.01 – зважаючи на низькі рейтинги, не дивно, що кандидатка у президентки Росії "проти всіх" Ксенія Собчак зі шкіри пнеться, аби хоч якось привернути до себе увагу. Французькі кредитори наздогнали Володимира Путіна та виставили рахунок на кругленьку суму.

Також у випуску: Губка Пу в ополонці. Пермський "Колумбайн". Benny Benassi, труси і кадети. Глобальне похолодання в Якутії.