Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля 19:49, 20 січня 960 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20.01 – зважаючи на низькі рейтинги, не дивно, що кандидатка у президентки Росії "проти всіх" Ксенія Собчак зі шкіри пнеться, аби хоч якось привернути до себе увагу. Французькі кредитори наздогнали Володимира Путіна та виставили рахунок на кругленьку суму.
Також у випуску:
Губка Пу в ополонці.
Пермський "Колумбайн".
Benny Benassi, труси і кадети.
Глобальне похолодання в Якутії.
Джерело: 24 Канал
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