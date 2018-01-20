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Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії

Вєсті Кремля 19:49, 20 січня 960 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20.01 – зважаючи на низькі рейтинги, не дивно, що кандидатка у президентки Росії "проти всіх" Ксенія Собчак зі шкіри пнеться, аби хоч якось привернути до себе увагу. Французькі кредитори наздогнали Володимира Путіна та виставили рахунок на кругленьку суму.

Також у випуску:

Губка Пу в ополонці.

Пермський "Колумбайн".

Benny Benassi, труси і кадети.

Глобальне похолодання в Якутії.

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Ксенія Собчак Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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