Вєсті Кремля. Слівкі: Підгузки для російських защітнікав. Путін осідлав коня

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 березня – в РФ створили туалети для танків "Армата", однак зважаючи на їх якість, могли просто зекономити і закупити памперси для своїх військових. Путін вирішив привітати жінок РФ з 8 березня і саме тому... осідлав коня!

Також у випуску: Русо Турісто. Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Солсберійська туристка Скабєєва. Король опозиції Звєрєв.