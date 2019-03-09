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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Підгузки для російських защітнікав. Путін осідлав коня

      Вєсті Кремля 23

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 березня – в РФ створили туалети для танків "Армата", однак зважаючи на їх якість, могли просто зекономити і закупити памперси для своїх військових. Путін вирішив привітати жінок РФ з 8 березня і саме тому... осідлав коня!

      Також у випуску:

      Русо Турісто.

      Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску.

      Солсберійська туристка Скабєєва.

      Король опозиції Звєрєв.

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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