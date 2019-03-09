Вєсті Кремля. Слівкі: Підгузки для російських защітнікав. Путін осідлав коня
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 березня – в РФ створили туалети для танків "Армата", однак зважаючи на їх якість, могли просто зекономити і закупити памперси для своїх військових. Путін вирішив привітати жінок РФ з 8 березня і саме тому... осідлав коня!
Також у випуску:
Русо Турісто.
Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску.
Солсберійська туристка Скабєєва.
Король опозиції Звєрєв.
Джерело: 24 канал
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