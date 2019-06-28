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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії

      Вєсті Кремля 142

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 червня – Міністерство оборони Росії виступило із ініціативою про введення санкція для тих, хто причетний до знищення пам'ятників російським воєначальникам та подіям російської історії. Екологи під Владивостоком виявили в'язницю для китів, де в непридатних умовах тримають тварин. Закликав врятувати китів й Леонардо Ді Капріо.

      Також у випуску:

      Унітазний флешмоб в Росії.

      Нейтральний плакат: "Пудинг ЛОР".

      Істина не у вині.

      Сирий матеріал.

      Армія з інтернету.

      Русо космонавто!

      Навіщо вам освіта?

      Врятувати Депардьє.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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