Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 червня – Міністерство оборони Росії виступило із ініціативою про введення санкція для тих, хто причетний до знищення пам'ятників російським воєначальникам та подіям російської історії. Екологи під Владивостоком виявили в'язницю для китів, де в непридатних умовах тримають тварин. Закликав врятувати китів й Леонардо Ді Капріо.

Також у випуску: Унітазний флешмоб в Росії. Нейтральний плакат: "Пудинг ЛОР". Істина не у вині. Сирий матеріал. Армія з інтернету. Русо космонавто! Навіщо вам освіта? Врятувати Депардьє.

Джерело: 24 канал