Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 28 червня – Міністерство оборони Росії виступило із ініціативою про введення санкція для тих, хто причетний до знищення пам'ятників російським воєначальникам та подіям російської історії. Екологи під Владивостоком виявили в'язницю для китів, де в непридатних умовах тримають тварин. Закликав врятувати китів й Леонардо Ді Капріо.
Також у випуску:
Унітазний флешмоб в Росії.
Нейтральний плакат: "Пудинг ЛОР".
Істина не у вині.
Сирий матеріал.
Армія з інтернету.
Русо космонавто!
Навіщо вам освіта?
Врятувати Депардьє.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі