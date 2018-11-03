Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 листопада – Володимир Путін поповнив свою колекцію поясів – тепер там не лише пояс сили, але й пояс "оленєвода". Міністра культури Росії Володимир Мединський заявив, що у російського народу є одна зайва хромосома.

Також у випуску: "Єдина Росія" зазнає поразки. Гордість Росії пішла на дно. Шаурама – улюблена їжа російських чинновників. Росіяни вдарили піснею по західних цінностях.