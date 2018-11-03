Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 листопада – Володимир Путін поповнив свою колекцію поясів – тепер там не лише пояс сили, але й пояс "оленєвода". Міністра культури Росії Володимир Мединський заявив, що у російського народу є одна зайва хромосома.
Також у випуску:
"Єдина Росія" зазнає поразки.
Гордість Росії пішла на дно.
Шаурама – улюблена їжа російських чинновників.
Росіяни вдарили піснею по західних цінностях.
Джерело: 24 канал
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