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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА

      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист

      Вєсті.UA 161

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 травня – до злиття скандального відео про переговори Гайнца-Крістіана Штрахе з російською підприємницею Альоною Макаровою може бути причетна Аліна Скабаєва. Російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив активістам, які протестують проти будівництва собору Святої Великомучениці Катерини в Єкатеринбурзі.

      Також у випуску:

      Де живе глава РПЦ.

      Полковник ФСБ Кирил Черкалін надихнувся "Пшонкастайлом".

      Робоча конячка Ксюша Собчак.

      Про автоваз – або добре, або нічого.

      Нова реформа від "мудрого" царя.

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      Теги: Новини Росії Вєсті.UA Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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