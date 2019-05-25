Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 травня – до злиття скандального відео про переговори Гайнца-Крістіана Штрахе з російською підприємницею Альоною Макаровою може бути причетна Аліна Скабаєва. Російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив активістам, які протестують проти будівництва собору Святої Великомучениці Катерини в Єкатеринбурзі.
Також у випуску:
Де живе глава РПЦ.
Полковник ФСБ Кирил Черкалін надихнувся "Пшонкастайлом".
Робоча конячка Ксюша Собчак.
Про автоваз – або добре, або нічого.
Нова реформа від "мудрого" царя.
Джерело: 24 канал
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