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      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня – чотирирічний онук члена ЦВК РФ купив квартиру за понад сім мільйонів доларів. Такі статки дитини не дивують, адже його дідусь – позашлюбний син Брежнєва. Лідер Туркменістану перевершив навіть Супермена. Бердимухамедова поховали ЗМІ, але він воскрес. І все в нього добре, окрім машини. Та й тут йому прийшли на допомогу росіяни.

      Також у випуску: 

      Об'єднані ігри ОМОНу та Росгвардії.

      Острів скарбів для Трампа.

      Хазяїн дав Пині шкарпетку.

      Сила російської дипломатії.

      Страшні секрети мокшанських вчених.

      На кого надіється Росія.

      Чому православним росіянам не можна ходити у KFC.

      Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Туркменістан
      Джерело: 24 канал
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