Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня – чотирирічний онук члена ЦВК РФ купив квартиру за понад сім мільйонів доларів. Такі статки дитини не дивують, адже його дідусь – позашлюбний син Брежнєва. Лідер Туркменістану перевершив навіть Супермена. Бердимухамедова поховали ЗМІ, але він воскрес. І все в нього добре, окрім машини. Та й тут йому прийшли на допомогу росіяни.

Також у випуску: Об'єднані ігри ОМОНу та Росгвардії. Острів скарбів для Трампа. Хазяїн дав Пині шкарпетку. Сила російської дипломатії. Страшні секрети мокшанських вчених. На кого надіється Росія. Чому православним росіянам не можна ходити у KFC. Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня 2019: