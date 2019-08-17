Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня – чотирирічний онук члена ЦВК РФ купив квартиру за понад сім мільйонів доларів. Такі статки дитини не дивують, адже його дідусь – позашлюбний син Брежнєва. Лідер Туркменістану перевершив навіть Супермена. Бердимухамедова поховали ЗМІ, але він воскрес. І все в нього добре, окрім машини. Та й тут йому прийшли на допомогу росіяни.
Також у випуску:
Об'єднані ігри ОМОНу та Росгвардії.
Острів скарбів для Трампа.
Хазяїн дав Пині шкарпетку.
Сила російської дипломатії.
Страшні секрети мокшанських вчених.
На кого надіється Росія.
Чому православним росіянам не можна ходити у KFC.
Відео "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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