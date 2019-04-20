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      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів

      Вєсті Кремля 188 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 квітня – у РФ не можна влаштовувати мітинги, бо для мітингувальників це може погано закінчитися. Але росіяни знайшли вихід: тепер протест владі висловлюють олені. Володимир Путін намагається "вберегти" країну від українських каструль, бюстгальтерів та фуфайок.

      Також у випуску:

      Пред'явіть документики.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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