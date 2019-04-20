Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 квітня – у РФ не можна влаштовувати мітинги, бо для мітингувальників це може погано закінчитися. Але росіяни знайшли вихід: тепер протест владі висловлюють олені. Володимир Путін намагається "вберегти" країну від українських каструль, бюстгальтерів та фуфайок.

Також у випуску: Пред'явіть документики.

Джерело: 24 канал