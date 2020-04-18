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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – нульовий пацієнт. Хто винен у бідності росіян

      -
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 квітня – саме час визнати, що Путін не лише розвалив американську науку і медицину, а й сам запустив коронавірус COVID-19 гуляти по світу. Багаторічний міністр фінансів РФ Антон Сілуанов має всі шанси посісти місце поганого боярина. Мусить же хтось бути винен за економічну кризу та бідність росіян.

      Також у випуску: 

      Головний інфекціоніст Білорусі.

      Іран проти коронавірусу.

      Коронавірус для росіян – корисний.

      Погоня за Заходом.

      Повернення цілителя Кашпіровського.

      Хащі пабєди на Росії.

      Новий тренд російського президента.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
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