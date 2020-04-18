Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – нульовий пацієнт. Хто винен у бідності росіян

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 18 квітня – саме час визнати, що Путін не лише розвалив американську науку і медицину, а й сам запустив коронавірус COVID-19 гуляти по світу. Багаторічний міністр фінансів РФ Антон Сілуанов має всі шанси посісти місце поганого боярина. Мусить же хтось бути винен за економічну кризу та бідність росіян.

Також у випуску: Головний інфекціоніст Білорусі. Іран проти коронавірусу. Коронавірус для росіян – корисний. Погоня за Заходом. Повернення цілителя Кашпіровського. Хащі пабєди на Росії. Новий тренд російського президента.