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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ЦВК ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ

      Вєсті Кремля 104

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – в Росії задумали створити нову пільгову категорію – "жертви пєрєстройкі". І головний її представник – сам Путін – тепер може на компенсацію розраховувати. Трапєзніков – один з ватажків донецьких бойовиків – несподівано став мером калмицького міста. Однак і там йому не раді – мешканці міста згадали гріхи, які він скоїв в Україні.

      Також у випуску:

      Універсальні солдати для Путіна.

      Ґрету запросили на Росію.

      Медведєв хоче зрадити Путіна?

      Кадиров любить розслабитися у снігу.

      Іх там нєбила, нєту і нєбудєт!

      Заслання для Навального.

      Сапожнікі бєз сапог: чому росіянам доводиться мерзнути?

      "ГУЛАГ" для пенсіонерів.

      Фотограф Путіна.

      Якутський оскар.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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