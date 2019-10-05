Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – в Росії задумали створити нову пільгову категорію – "жертви пєрєстройкі". І головний її представник – сам Путін – тепер може на компенсацію розраховувати. Трапєзніков – один з ватажків донецьких бойовиків – несподівано став мером калмицького міста. Однак і там йому не раді – мешканці міста згадали гріхи, які він скоїв в Україні.
Також у випуску:
Універсальні солдати для Путіна.
Ґрету запросили на Росію.
Медведєв хоче зрадити Путіна?
Кадиров любить розслабитися у снігу.
Іх там нєбила, нєту і нєбудєт!
Заслання для Навального.
Сапожнікі бєз сапог: чому росіянам доводиться мерзнути?
"ГУЛАГ" для пенсіонерів.
Фотограф Путіна.
Якутський оскар.
Джерело: 24 канал
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