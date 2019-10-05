Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" – в Росії задумали створити нову пільгову категорію – "жертви пєрєстройкі". І головний її представник – сам Путін – тепер може на компенсацію розраховувати. Трапєзніков – один з ватажків донецьких бойовиків – несподівано став мером калмицького міста. Однак і там йому не раді – мешканці міста згадали гріхи, які він скоїв в Україні.

Також у випуску: Універсальні солдати для Путіна. Ґрету запросили на Росію. Медведєв хоче зрадити Путіна? Кадиров любить розслабитися у снігу. Іх там нєбила, нєту і нєбудєт! Заслання для Навального. Сапожнікі бєз сапог: чому росіянам доводиться мерзнути? "ГУЛАГ" для пенсіонерів. Фотограф Путіна. Якутський оскар.

Джерело: 24 канал