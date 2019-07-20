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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині

      Вєсті Кремля 1159

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 липня – в Росії запропонували не продавати алкоголь поряд із житловими районами, однак до чого це призведе – поки невідомо. В РФ з'явиться ГОСТ для фотографування новонароджених. Щоправда, не зрозуміло, чию якість перевірятимуть: фотографій чи немовлят. А, можливо, там просто створюють меню для бідного голодного дяді Вови.

      Також у випуску:

      Чому росіяни не їздять за кордон.

      Транспрезидентство.

      Птічка, спой!

      Війна проти Леді Гаги.

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9547
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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