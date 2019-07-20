Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 липня – в Росії запропонували не продавати алкоголь поряд із житловими районами, однак до чого це призведе – поки невідомо. В РФ з'явиться ГОСТ для фотографування новонароджених. Щоправда, не зрозуміло, чию якість перевірятимуть: фотографій чи немовлят. А, можливо, там просто створюють меню для бідного голодного дяді Вови.

Також у випуску: Чому росіяни не їздять за кордон. Транспрезидентство. Птічка, спой! Війна проти Леді Гаги.

Джерело: 24 канал