Вєсті Кремля. Слівкі: Путін, дай пахмєлітса! Меню з дітлахів для Пині
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 липня – в Росії запропонували не продавати алкоголь поряд із житловими районами, однак до чого це призведе – поки невідомо. В РФ з'явиться ГОСТ для фотографування новонароджених. Щоправда, не зрозуміло, чию якість перевірятимуть: фотографій чи немовлят. А, можливо, там просто створюють меню для бідного голодного дяді Вови.
Також у випуску:
Чому росіяни не їздять за кордон.
Транспрезидентство.
Птічка, спой!
Війна проти Леді Гаги.
22 липня
Джерело: 24 канал
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