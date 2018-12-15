Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 грудня – у Дрездені знайшли таємне посвідчення КДБ на ім'я Володимира Путіна. Тепер зрозуміло звідки у Пині такі вправні навички тотального контролю, адже досвіду він набирався в органу, агентів якої боявся весь світ. Про дітей Путіна майже нічого не відомо, проте зрозуміло точно, що він їх приховує небезпідставно.

Також у випуску: Росія і космос. Чистка Рамзанових стаєнь. Робот-рятівник, який і вбити може.