Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 грудня – у Дрездені знайшли таємне посвідчення КДБ на ім'я Володимира Путіна. Тепер зрозуміло звідки у Пині такі вправні навички тотального контролю, адже досвіду він набирався в органу, агентів якої боявся весь світ. Про дітей Путіна майже нічого не відомо, проте зрозуміло точно, що він їх приховує небезпідставно.
Також у випуску:
Росія і космос.
Чистка Рамзанових стаєнь.
Робот-рятівник, який і вбити може.
Джерело: 24 канал
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