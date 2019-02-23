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      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін поспішає. Буряти палять верблюдів, щоб врятувати Росію

      Вєсті Кремля 249 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 лютого – промови Путіна нудні та нецікаві, особливо часто Пиня любить повторювати одну й ту саму фразу: "Врємєні на раскачку нєт". Бурятські шамани провели ритуал спалення верблюдів, мовляв, щоб врятувати Росію. Єдине, що тішить, – вбивць тварин можуть покарати, прокуратура Ангорська відкрила провадження.

      Також у випуску:

      Путін вчить рахувати.

      Малишева і її телемедецина дна.

      Нова російська дієта.

      Поле чудес у країні дурнів.

      Макаревич та ідіоти.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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