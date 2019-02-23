Вєсті Кремля. Слівкі: Путін поспішає. Буряти палять верблюдів, щоб врятувати Росію
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 лютого – промови Путіна нудні та нецікаві, особливо часто Пиня любить повторювати одну й ту саму фразу: "Врємєні на раскачку нєт". Бурятські шамани провели ритуал спалення верблюдів, мовляв, щоб врятувати Росію. Єдине, що тішить, – вбивць тварин можуть покарати, прокуратура Ангорська відкрила провадження.
Також у випуску:
Путін вчить рахувати.
Малишева і її телемедецина дна.
Нова російська дієта.
Поле чудес у країні дурнів.
Макаревич та ідіоти.
Джерело: 24 канал
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