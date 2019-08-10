Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 серпня – ні для кого не секрет, що в Путіна з Трампом особливі стосунки. Ба більше, президент РФ навчає лідера США історії. Екс-хокеїст Владислав Третьяк показав Путіну піджак, всередині якого пришитий прапор РФ. Однак це президента РФ не здивувало.

Також у випуску: У що інвестують росіяни. Бердимухамедов всемогучий. Що буде з "Чебурнетом". Віртуальна демократія у Росії. Мистецтво по-російськи.

Джерело: 24 канал