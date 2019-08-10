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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині

      Вєсті Кремля 22

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 серпня – ні для кого не секрет, що в Путіна з Трампом особливі стосунки. Ба більше, президент РФ навчає лідера США історії. Екс-хокеїст Владислав Третьяк показав Путіну піджак, всередині якого пришитий прапор РФ. Однак це президента РФ не здивувало.

      Також у випуску:

      У що інвестують росіяни.

      Бердимухамедов всемогучий.

      Що буде з "Чебурнетом".

      Віртуальна демократія у Росії.

      Мистецтво по-російськи.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Дональд Трамп Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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