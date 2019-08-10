Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 серпня – ні для кого не секрет, що в Путіна з Трампом особливі стосунки. Ба більше, президент РФ навчає лідера США історії. Екс-хокеїст Владислав Третьяк показав Путіну піджак, всередині якого пришитий прапор РФ. Однак це президента РФ не здивувало.
Також у випуску:
У що інвестують росіяни.
Бердимухамедов всемогучий.
Що буде з "Чебурнетом".
Віртуальна демократія у Росії.
Мистецтво по-російськи.
Джерело: 24 канал
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