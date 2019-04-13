Вєсті Кремля. Слівкі: Путін заламує руки Лукашенку. Хто принижує президента РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 13 квітня – Путін закидав обмеженнями Олександра Лукашенка. Можливо, це схильність Путіна до БДСМ, але в будь-якому випадку навіть скручування рук Лукашенка не зломить. З Путіним не привітався перекладач. І взагалі ніхто не хоче з Пу сидіти за одним столом, дружина від нього втекла, собака здохла та й автомобілі не заводяться.

Також у випуску: Путін переплутав прапори Білорусі і Мадагаскару та профінансував половину кандидатів на пост президента острова. Росіяни відкрили в своїй країні десятки чорних дір. Гроші від Аллаха: Кадиров списав чеченцям дев'ять мільярдів доларів боргів за газ. Путін хоче, щоб росіяни мали генетичні паспорти. У Росії з’явилася дивна цензура, ймовірно, влада надто комплексує через свої розміри.

Джерело: 24 канал