Вєсті Кремля. Слівкі: Путін змінює професію. Трамп заздрить Росії
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 травня – Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін на шляху до освоєння професії вірусолога. Однак про які саме віруси йдеться – невідомо. У США знають, що росіяни люблять горілку, і вона лікує їх від всіх хвороб. Тому Дональд Трамп вирішив підсадити й американців на хімію.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Лукашенко і його шпіц.
Нові віруси прогнозують у Росії.
Нові цілі Путіна.
США повірили в НЛО.
Маєток Малишевої на 6,5 мільйона доларів.
Колискові від Путіна.
Історія одного ковід-дисидента.
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