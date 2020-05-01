Вєсті Кремля. Слівкі: Путін змінює професію. Трамп заздрить Росії

У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 травня – Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін на шляху до освоєння професії вірусолога. Однак про які саме віруси йдеться – невідомо. У США знають, що росіяни люблять горілку, і вона лікує їх від всіх хвороб. Тому Дональд Трамп вирішив підсадити й американців на хімію.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Лукашенко і його шпіц. Нові віруси прогнозують у Росії. Нові цілі Путіна. США повірили в НЛО. Маєток Малишевої на 6,5 мільйона доларів. Колискові від Путіна. Історія одного ковід-дисидента.