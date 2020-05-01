20:31
1 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін змінює професію. Трамп заздрить Росії

      Вєсті Кремля -

      У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 травня – Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін на шляху до освоєння професії вірусолога. Однак про які саме віруси йдеться – невідомо. У США знають, що росіяни люблять горілку, і вона лікує їх від всіх хвороб. Тому Дональд Трамп вирішив підсадити й американців на хімію.

      Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі

      Лукашенко і його шпіц.

      Нові віруси прогнозують у Росії.

      Нові цілі Путіна.

      США повірили в НЛО.

      Маєток Малишевої на 6,5 мільйона доларів.

      Колискові від Путіна.

      Історія одного ковід-дисидента.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      30 квітня , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      29 квітня , 22:36 Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      Соломія Ніколайчук