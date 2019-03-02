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      Вєсті Кремля. Слівкі: Бухлодка Росії. Пиня представить РФ на Євробаченні

      Вєсті Кремля 282 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 березня – Росія допомагатиме руйнуввти головних ворогів Кім чен Ина. Хоча це може в них не вийти, бо флот Росії часто піднімає градус, а дехто говорить, що в РФ взагалі винайшли бухлодку. Лазарєва не хочуть пускати на Євробачення, але ж їхати комусь треба. Є три потенційний кандидати – Путін, Кісільов або Кадиров.

      Також у випуску:

      Злі язики кажуть, що в Рогозіна є другий шлюб, цілком можна припустити, що з Путіним.

      У РФ можна пенсіонерам видавати пенсії одніє ручкою, сума якої складає понад 11 тисяч.

      Путін під час свого виступу може стерти американців на попіл і одночасно з тим бити себе п'яткою в груди та клястися у мирних намірах.

      Існує дуже багато рецептів канапок, але в РФ як завжди виділилися, створивши свій армійський бутерброд.

      У Росії з'явився справжній важковаговик для того, щоб підняти кінематограф з колін.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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