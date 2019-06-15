Вєсті Кремля. Слівкі: Реп-концерт для Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 червня – у Новосибірську відзначили 140-річчя від Дня народження Йосипа Сталіна. Воно, власне, було в грудні, але кого це може зупинити. У Росії страшно обуренні американським серіалом "Чорнобиль", бо він паплюжить радянську владу і людей. Тому у РФ вирішили перезняти серіал, а поки зйомки тривають, кричать, що то все брехня.
Також у випуску:
Замах на друга Путіна.
День бабака Навального.
Росгвардія – сила й опора Путіна.
Торгова війна між Трампом і Huawei – головна проблема росіян.
Джерело: 24 канал
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