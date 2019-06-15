Вєсті Кремля. Слівкі: Реп-концерт для Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 15 червня – у Новосибірську відзначили 140-річчя від Дня народження Йосипа Сталіна. Воно, власне, було в грудні, але кого це може зупинити. У Росії страшно обуренні американським серіалом "Чорнобиль", бо він паплюжить радянську владу і людей. Тому у РФ вирішили перезняти серіал, а поки зйомки тривають, кричать, що то все брехня.

Також у випуску: Замах на друга Путіна. День бабака Навального. Росгвардія – сила й опора Путіна. Торгова війна між Трампом і Huawei – головна проблема росіян.

Джерело: 24 канал