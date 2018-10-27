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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна

      Вєсті Кремля 716

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 жовтня – у США Рогозін не буде переймати досвід з ракетобудування та безаварійних запусків. Та і кредитів йому ніхто не дасть. Єдиний вихід – старе добре альпійське ніщенство. Путін продемонстрував Болтону свої глибокі і всеосяжні знання в геральдиці – науці про герби. Болтон від геральдичних екзерсисів Путіна впав у ступор.

      Також у випуску:

      У РПЦ Гундяєв не виправдав сподівань, настала пора – Кадирова.

      Пропагандист російського зомбоящика Дмитро Кисельов видав черговий перл: треба "сузіть" свободу слова у Росії.

      Соловйов виявився найавторитетнішим журналістом.

      Процишин офіційний спільно з "Вєсті Кремля" підготували відео, у якому саркастично переспівали пісню Гурченко.

      Хто отруїв Скрипаля: версія обивателів.

      Все, що з бюджету виділяється для дітей в Росії, спочатку проходить через велику пральню Сергія Павловича.

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини США Вєсті Кремля
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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