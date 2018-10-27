Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 27 жовтня – у США Рогозін не буде переймати досвід з ракетобудування та безаварійних запусків. Та і кредитів йому ніхто не дасть. Єдиний вихід – старе добре альпійське ніщенство. Путін продемонстрував Болтону свої глибокі і всеосяжні знання в геральдиці – науці про герби. Болтон від геральдичних екзерсисів Путіна впав у ступор.
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