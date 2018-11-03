Вєсті Кремля. Слівкі. Росія шукає друзів. Кремель добуває алмази

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 листопада – Росія відома своєю благодійною діяльністю, вона пробачила Кубі 32 мільярди боргу й допоможе наростити енергопотужність. Росія багата своїми корисними копалинами, але з алмазами, правда, ситуація трохи гірша, однак, скоро все зміниться, бо Путін буде ними рятуватися від колег.

Також у випуску: Стрімке падіння "Єдиної Росії". "Адмірал Кузнєцов" пішов на дно. Баблішко Кіріла та церкви. Ноу-хау Рогозіна. Російське мистецтво та американська пропаганда.