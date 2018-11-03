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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Вєсті Кремля. Слівкі. Росія шукає друзів. Кремель добуває алмази

      Вєсті Кремля 94

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 3 листопада – Росія відома своєю благодійною діяльністю, вона пробачила Кубі 32 мільярди боргу й допоможе наростити енергопотужність. Росія багата своїми корисними копалинами, але з алмазами, правда, ситуація трохи гірша, однак, скоро все зміниться, бо Путін буде ними рятуватися від колег.

      Також у випуску:

      Стрімке падіння "Єдиної Росії".

      "Адмірал Кузнєцов" пішов на дно.

      Баблішко Кіріла та церкви.

      Ноу-хау Рогозіна.

      Російське мистецтво та американська пропаганда.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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