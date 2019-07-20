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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Росія віднайшла нову загрозу для планети. Сплошне надуватєльство в РФ

      Вєсті Кремля 811

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 липня – нову загрозу планетарного масштабу викрила російська "гуманістка" Валентина Матвієнко. На її думку, світ буде зруйновано, коли одностатеві пари почнуть усиновлювати дітей. Росії стало мало надувної військової техніки, тепер там з'являються ще й надувні будинки.

      Також у випуску:

      Спадкоємець Путіна.

      Російський нострдамус.

      Заморожені гроші.

      Нема довідки – нема таблички.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9547
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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