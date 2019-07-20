Вєсті Кремля. Слівкі: Росія віднайшла нову загрозу для планети. Сплошне надуватєльство в РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 20 липня – нову загрозу планетарного масштабу викрила російська "гуманістка" Валентина Матвієнко. На її думку, світ буде зруйновано, коли одностатеві пари почнуть усиновлювати дітей. Росії стало мало надувної військової техніки, тепер там з'являються ще й надувні будинки.

Також у випуску: Спадкоємець Путіна. Російський нострдамус. Заморожені гроші. Нема довідки – нема таблички.

Джерело: 24 канал